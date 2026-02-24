Reinaldo Rueda aún no encuentra equipo tras dejar la Selección de Honduras, y hasta ahora no había información sobre dónde seguiría jugando. El entrenador reapareció en uno de los partidos locales y arrancó rumores sobre su futuro.

Reinaldo Rueda estuvo en el partido de la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), entre Independiente Yumbo y Real Santander, Tras esto empezaron rumores sobre si el entrenador asumiría un reto en la segunda división.

Tras haber sido campeón varias veces y haber dirigido selecciones nacionales, es poco probable que Rueda asuma un equipo de categorías inferiores. Este año incluso pudo volver a Atlético Nacional, según confirmaron desde el propio equipo ‘Verdolaga’.

Con Atlético Nacional ganó seis títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2016, así mismo tiene presencia en los Mundiales de Brasil 2014 y Sudáfrica 2010 con Ecuador y Honduras respectivamente.

Reinaldo Rueda tiene casi en su totalidad de su carrera en clubes Colombianos, salvo paso por Flamengo de Brasil, ha dirigido en Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, Deportivo Cali.

Las estadísticas de Reinaldo Rueda con Honduras

Reinaldo Rueda dejó Honduras tras 7 victorias, 2 empates y 5 derrotas, pese al saldo positivo en el año, la H no clasificó al Mundial y decidieron despedir al DT colombiano.

Reinaldo Rueda – Selección Colombia.

