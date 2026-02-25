“No sirve…” La hinchada de Barcelona SC critica a este jugador aunque clasificaron en Libertadores

Este miércoles 25 de febrero de 2026 Barcelona SC clasificó en la Copa Libertadores, tras eliminar a Argentinos Juniors en la tanda de penales. Los amarillos hicieron historia, pero los hinchas reclaman a este jugador por su nivel en el encuentro.

Los aficionados se lanzaron contra Joao Rojas, puesto que, el jugador ecuatoriano tuvo un partido malo por la posición en la que lo está poniendo César Farías. El DT decidió que juegue de 10 y no por una banda y eso desató las críticas de los hinchas por su nivel.

“Joao Rojas no quiere estar en Barcelona, juega desordenado, cae mal a los compañeros, un desastre Barcelona“. “Es una falta de respeto que Joao Rojas tenga la 10 y la banda de capitán en BSC”. “Joao Rojas de 10 no sirve. No sirvió en Emelec, ni en México, en Barcelona no es la excepción”, fueron algunos comentarios contra el jugador.

Joao Rojas se fue de cambio en el segundo tiempo. El delantero ecuatoriano no está teniendo el comienzo de temporada esperado, pese al gran final de temporada de 2025. El delantero es muy cuestionado y buscará que Farías lo ponga en una nueva posición.

Ahora Barcelona SC se lleva más de 500 mil dólares por esta victoria y se alista para enfrentar a Botafogo en la siguiente etapa. Ahora, por lo menos, los amarillos terminaron asegurando Copa Sudamericana, puesto que, si caen en fase 3 llegan a este torneo.

Los comentarios de los hinchas de Barcelona SC contra Joao Rojas

Así comentaron algunos hinchas contra Joao Rojas y lo volvieron tendencia en redes sociales:

¿Cuándo juega Barcelona SC vs Botafogo?

El partido de Barcelona SC contra Botafogo se jugará en la siguiente semana y después será la vuelta. Se juega entre la semana del 3 de marzo y la del 10 de marzo de 2026.

