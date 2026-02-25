La Selección de Ecuador está cerca de conocer la lista de jugadores convocados para sus dos amistosos previo al Mundial 2026 en marzo. Este miércoles trascendió el nuevo delantero que será llamado por Sebastián Beccacece, mientras Jordy Caicedo espera su oportunidad.

Djorkaeff Reasco será convocado para los amistosos contra Marruecos y Países Bajos según el periodista Paul López. El delantero tuvo un positivo año en El Nacional y ahora fichó por Independiente del Valle.

Esto marca el retorno del delantero a Ecuador luego de más de tres años, siendo su última convocatoria en el Mundial 2022. A nivel de clubes, tras Qatar, no se pudo consolidar hasta El Nacional 2025.

Esto despierta la duda si el DT argentino llamará a Jordy Caicedo, dejando fuera a uno de los delanteros de siempre, o si hará espacio para el goleador de Huracán, que también tendría un regreso a la Tri’ luego de varios procesos.

Habitualmente los delanteros convocados siempre son Enner Valencia, Leonardo Campana y Kevin Rodríguez. La otra opción es que Beccacece sacrifique a un extremo por un cuarto delantero.

El fixture oficial de Ecuador previo al Mundial 2026

Este el fixture oficial que tendrá Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador 14/06 a las 18H00 (EC)

Ecuador vs Curazao 20/06 a las 19H00 (EC)

Ecuador vs Alemania 25/06 a las 15H00 (EC)

Publicidad

Publicidad

ver también Es titular en Ecuador y ahora se lo pelean Liverpool y PSG

Encuesta¿Quién debería ser convocado a los amistosos? ¿Quién debería ser convocado a los amistosos? Ya votaron 0 personas

Djorkaeff Reasco – Selección Ecuador. Foto: Getty

En resumen

Djorkaeff Reasco será convocado por Sebastián Beccacece para los amistosos de marzo de 2026.

La Selección de Ecuador enfrentará a Marruecos y Países Bajos previo al Mundial.

El delantero regresa a la Tri tras su última convocatoria en el Mundial 2022.

Publicidad