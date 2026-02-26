Es tendencia:
logotipo del encabezado
Kendry Páez

Marcelo Gallardo se va de River, pero antes toma una última decisión con Kendry Páez

Kendry Páez encendió todas las alarmas y ahora Marcelo Gallardo toma una última decisión con él.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
La última decisión de Marcelo Gallardo con Kendry Páez
© GettyImages/ Edit BVLa última decisión de Marcelo Gallardo con Kendry Páez

Kendry Páez sufrió un durísimo golpe en el partido entre River Plate y Vélez del pasado fin de semana. Aunque se dieron varias especulaciones sobre su estado físico, el ecuatoriano está mejor de lo esperado. Por lo cual, Gallardo tomó una última decisión con él.

Marcelo Gallardo vivirá otra jornada de despedida en River Plate, después de que los malos resultados lo terminaran alejando del club. El ‘Muñeco’ se va en este encuentro y para esto decidió que Páez entre en la convocatoria con una importante expectativa de sumar minutos.

Kendry puede volver a sumar minutos en este partido, puesto que, lo que pasó en su hombro parece ser menos de lo esperado. Por lo cual, la ‘Joya ecuatoriana’ está en la convocatoria. Además, el tricolor también puede ser de utilidad ante la baja de Juan Fernando Quintero.

Gallardo fue uno de los principales impulsores para que Páez llegue a River, pero ambos no podrán trabajar más tiempo juntos. Ahora el jugador ecuatoriano necesita acoplarse a un nuevo entrenador para volver a su mejor nivel para jugar este semestre y el Mundial.

La lista de convocados de River. (Foto: @RiverPlate)

La lista de convocados de River. (Foto: @RiverPlate)

Kendry Páez viene sumando, de a poco, más minutos. Primero jugó un pequeño tramo ante Argentinos, y luego entró para jugar todo el segundo tiempo ante Vélez, aunque se marchó lesionado tras 20 minutos en cancha. Ahora el jugador ecuatoriano puede completar un partido o al menos un tiempo.

Publicidad

¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez con River?

Confirmado: Emelec tendrá a todos sus refuerzos contra Delfín en la LigaPro

ver también

Confirmado: Emelec tendrá a todos sus refuerzos contra Delfín en la LigaPro

Originalmente el préstamo de Kendry Páez a River Plate contempla una cesión hasta mediados de 2027. No obstante, hay una cláusula de “repesca” siempre y cuando el jugador ecuatoriano no complete un porcentaje de partidos en este primer semestre.

¿A qué hora juega River vs Banfield y por dónde ver?

El partido de River Plate contra Banfield en la Liga de Argentina comenzará desde 17H30 (EC). El encuentro se podrá ver por el plan premium de Disney+. De momento, no se confirma si Kendry Páez comienza el partido como suplente o como titular.

Encuesta

¿Merece Kendry Páez ser titular en River?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • Marcelo Gallardo convocó a Kendry Páez para el partido contra Banfield tras su lesión.
  • El contrato de Kendry Páez con River Plate contempla una cesión hasta mediados 2027.
  • El encuentro de la Liga de Argentina iniciará a las 17:30 (EC) vía Disney+.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Decían que Kendry Páez iba a estar fuera un mes y aquí apareció tras su lesión
Fútbol de Ecuador

Decían que Kendry Páez iba a estar fuera un mes y aquí apareció tras su lesión

Marcelo Gallardo se va de River Plate ¿qué pasará con Kendry Páez?
Fútbol de Ecuador

Marcelo Gallardo se va de River Plate ¿qué pasará con Kendry Páez?

Exclusivo Bolavip: El tiempo de recuperación y la verdadera lesión que tiene Kendry Páez
Fútbol de Ecuador

Exclusivo Bolavip: El tiempo de recuperación y la verdadera lesión que tiene Kendry Páez

José Ayoví regresaría al fútbol ecuatoriano con campeón de LigaPro
Fútbol de Ecuador

José Ayoví regresaría al fútbol ecuatoriano con campeón de LigaPro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo