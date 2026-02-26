Marcelo Gallardo se va de River, pero antes toma una última decisión con Kendry Páez

Kendry Páez sufrió un durísimo golpe en el partido entre River Plate y Vélez del pasado fin de semana. Aunque se dieron varias especulaciones sobre su estado físico, el ecuatoriano está mejor de lo esperado. Por lo cual, Gallardo tomó una última decisión con él.

Marcelo Gallardo vivirá otra jornada de despedida en River Plate, después de que los malos resultados lo terminaran alejando del club. El ‘Muñeco’ se va en este encuentro y para esto decidió que Páez entre en la convocatoria con una importante expectativa de sumar minutos.

Kendry puede volver a sumar minutos en este partido, puesto que, lo que pasó en su hombro parece ser menos de lo esperado. Por lo cual, la ‘Joya ecuatoriana’ está en la convocatoria. Además, el tricolor también puede ser de utilidad ante la baja de Juan Fernando Quintero.

Gallardo fue uno de los principales impulsores para que Páez llegue a River, pero ambos no podrán trabajar más tiempo juntos. Ahora el jugador ecuatoriano necesita acoplarse a un nuevo entrenador para volver a su mejor nivel para jugar este semestre y el Mundial.

La lista de convocados de River. (Foto: @RiverPlate)

Kendry Páez viene sumando, de a poco, más minutos. Primero jugó un pequeño tramo ante Argentinos, y luego entró para jugar todo el segundo tiempo ante Vélez, aunque se marchó lesionado tras 20 minutos en cancha. Ahora el jugador ecuatoriano puede completar un partido o al menos un tiempo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez con River?

Originalmente el préstamo de Kendry Páez a River Plate contempla una cesión hasta mediados de 2027. No obstante, hay una cláusula de “repesca” siempre y cuando el jugador ecuatoriano no complete un porcentaje de partidos en este primer semestre.

¿A qué hora juega River vs Banfield y por dónde ver?

El partido de River Plate contra Banfield en la Liga de Argentina comenzará desde 17H30 (EC). El encuentro se podrá ver por el plan premium de Disney+. De momento, no se confirma si Kendry Páez comienza el partido como suplente o como titular.

