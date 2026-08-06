Emelec podría recibir una importante fortuna por uno de sus jugadores como la 'Máquina' Quintero.

Emelec podría tener la gran oportunidad de una venta millonaria con uno de sus mejores jugadores en los últimos años. El club azul lleva ya varios años sin poder transferir a jugadores de un importante nivel, pero desde el extranjero ahora se fijan en la ‘Máquina’ Quintero.

El volante ecuatoriano viene siendo uno de los mejores jugadores de Emelec y de manera anecdótica fue uno de los fichajes más discutidos en el plantel azul. El futbolista no tenía equipo, hasta que en 2025, Emelec, por las urgencias, decidió ir a ficharlo.

La ‘Maquina’ Quintero interesa a Vasco Da Gama, según la información de RTI Esporte. El volante ecuatoriano podría ser una venta de 1 millón de dólares, de acuerdo a la información que trasciende desde Brasil. Ese dinero le llegaría muy bien a Emelec.

Ante la necesidad de sumar recursos económicos, el club azul no dudaría en vender a la ‘Máquina’ y dar pie a su salida del club. Quintero tiene contrato en el club, pero también vería con buenos ojos la posibilidad de salir al extranjero si llega una oferta.

La ‘Máquina’ Quintero es titular en Emelec. (Foto: GettyImages)

La última gran venta de Emelec fue en el 2022, cuando el club confirmó que Joao Rojas se marchó a jugar en Monterrey. En ese momento, el club ingresó poco más de 2 millones de dólares por vender al extremo, que no tuvo la mejor carrera en el extranjero.

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El valor de mercado de ‘La Máquina’ Quintero

La ‘Maquina’ Quintero actualmente tiene un valor de mercado de 700.000 mil dólares. El ecuatoriano llegó en 2025, cuando no tenía equipo y era muy complicado fichar a nuevos jugadores para el ‘Bombillo’. El futbolista confesó que su llegada fue porque también es hincha.

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