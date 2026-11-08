Luego de que Enner Valencia lo salvara, Merentiel le puso este apodo al delantero ecuatoriano

Bautismo en el vestuario 'Xeneize'. Descubre el nuevo apodo que Miguel Merentiel le puso a Enner Valencia tras el título de Boca Juniors.

No estaba siendo el partido del goleador de Boca Juniors, falló una oportunidad clara de gol para conseguir el título e iba a ser uno de los jugadores más criticados. Sin embargo, aparició Enner Valencia para salvar a Miguel Merentiel, quien no dudó en ponerle un apodo al delantero ecuatoriano.

¡A los hechos! Boca tenía que ganarle a Defensa y Justicia para ser campeón de la Tabla Anual 2026 del fútbol de Argentina porque Rosario Central le estaba ganando 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. La clave estaría en el ingreso de Valencia al minuto 31 del segundo tiempo.

Luego de que le anularan un gol a Miguel Merentiel y de que el mismo delantero se perdiera una opción de anotar solo frente al arco de Defensa y Justicia, llegó el grito de gol de Enner Valencia al 96. Boca Juniors ganó 1-0 y la lluvia de apodos al delantero ecuatoriano llegó en 3, 2, 1…

El apodo que Merentiel le puso a Enner Valencia por el título de Boca Juniors

Enner Valencia y Miguel Merentiel. (Foto: Getty)

Al ser el héreo de la obtención del título de Boca Juniors, la cuenta oficial del equipo ‘Xeneize’ en Instagram bautizó a Valencia como ‘el Enner de los Milagros’ y ‘Superman‘. Luego, llegó Merentiel y redobló la apuesta con un ‘Súper Enner’ para bautizar a quien lo salvó de ser uno de los jugadores más criticados del que iba a ser un empate que los dejaba sin campeonato.

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¿Quién lleva más goles en Boca durante el II-2026, Enner Valencia o Miguel Merentiel?

La diferencia es de tres goles. Si se tiene en cuenta solo el segundo semestre del 2026, Torneo Clausura, Copa Sudamericana y Copa Argentina, Enner Valencia lleva seis goles, mientras Miguel Merentiel registra nueve anotaciones.

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