Ni con Paredes lo hizo: El gesto de Riquelme con Enner Valencia que llegó a más de 1.8 millones de vistas

Furor total en La Bombonera. Descubre el cariñoso gesto de Juan Román Riquelme con Enner Valencia que rompió récords en redes.

Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual 2026 del fútbol de Argentina con un gol agónico de Enner Valencia en el penúltimo minuto de adición del segundo tiempo y, de inmediato, se hizo viral un gesto de Juan Román Riquelme con el delantero ecuatoriano que llegó a más de 1.8 millones de vistas.

¡Ni con Leandro Paredes lo hizo! Riquelme decidió a apostar por Valencia a pesar de que venía de hacer un muy mal Mundial con la Selección de Ecuador al no registrar ningún gol en 290 minutos y cuatro partidos. Desde aquel 9 de agosto de 2026 las críticas por esta decisión dijeron presente, pero…

Enner Valencia ya había dado un preambulo perfecto de goles importantes con las tres anotaciones que tuvo contra Racing de Avellaneda en la remontada por los cuartos de final de la Copa Argentina. En la definición de la Tabla Anual 2026 tampo iba a ser inferior al desafío.

El gesto de Riquelme con Valencia que llegó a más de 1.7 millones de vistas

Enner Valencia y Riquelme. (Foto: Getty)

Centro de Lautaro Blanco, Lautaro Di Llollo bajó el balón antes de que el arquero Matías Borgogno lo tomara y Valencia anotó el gol del título de Boca Juniors. Llegó la hora de celebrar y mientras que al delantero ecuatoriano le tomaban una foto, la camara enfocó a Juan Román Riquelme aplaudiendo mientras miraba a Enner. ¡Video!

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El puntaje que le dieron a Enner Valencia por el gol del título de Boca vs. Defensa y Justicia

Catorce minutos de juego, un gol, dos de tres pases precisos y uno de dos duelos ganados hicieron que el portal experto ‘Sofa Score’ le diera a Enner Valencia un puntaje de 7.3 puntos. Por parte de la aplicación ‘BeSoccer’, al delantero ecuatoriano le dieron 7.5 puntos.

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