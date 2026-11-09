Enner Valencia jugaría con otro campeón del mundo en Boca Juniors: “Se pondría la camiseta”

Conoce los detalles del rumor que vincula a un mediocampista campeón del mundo con Boca Juniors para jugar con Enner Valencia y compañía.

El nombre de Enner Valencia no para de estar de moda en el mundo de Boca Juniors. Luego de anotar el gol para el título de la Tabla Anual 2026 en Argentina, recibió la buena noticia que podría jugar con otro campeón del mundo. “Se pondría la camiseta”, dijeron…

Valencia llegó en medio de muchas dudas a Boca luego de un Mundial 2026 en el que no anotó un solo gol con Ecuador en los cuatro partidos que jugó como titular hasta los dieciseisavos de final. Sin embargo, no solo empezó a anotar goles importantes, también encontró un respaldo de jerarquía en un campeón del mundo.

“Es un capitán que siempre está atrás de nosotros para que estemos bien”, dijo Enner Valencia sobre Leandro Paredes antes de que instalara el rumor que Boca Juniors podría ir por otro campeón del mundo con la Selección Argentina. ¿De quién se trata?

Enner Valencia jugaría con otro campeón del mundo en Boca

Valencia celebrando el gol vs. Defensa y Justicia. (Foto: Getty)

“Si De Paul no vuelve a Racing, que es donde debería volver, a River no vuelve, pero hay otro club donde se pondría la camiseta”, dijo el periodista Daniel Arcucci. Luego, Diego Fucks preguntó si para comer caramelos en la previa (lo que hace con Paredes) y Marcelo Sottile también cuestionó si se trataba del equipo que a Rodrigo De Paul le gustaba de pequeño. A las dos cosas llegó un sí como respuesta de Arcucci para que los hinchas de Boca se empiecen a ilusionar.

Este es el millonario salario de Enner Valencia en Boca Juniors

Tal fue la confianza que Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, le dio a Enner Valencia que no solo le dio un contrato hasta el 31 de diciembre de 2027, también le puso un millonario salario de más de 1.2 millones de dólares anuales.

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