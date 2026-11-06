Arsenal podría intercambiar a Piero Hincapié por otro jugador ¿a dónde lo mandan?

Piero Hincapié podría ser utilizado como moneda de cambio por el Arsenal para fichar a otro jugador según nuevos reportes.

Piero Hincapié sigue sumando escenarios para abandonar el Arsenal en enero, en plena temporada europea. Ahora, desde España revelan una nueva fórmula que podría permitirle al defensor ecuatoriano cambiar de club.

El medio catalán Nacional asegura que el FC Barcelona propondría un intercambio al Arsenal, quedándose con Piero Hincapié y enviando a Alejandro Balde al vigente campeón de la Premier League.

Esta información representa una nueva vía que estaría contemplando el Barcelona para fichar al ecuatoriano. La semana pasada también se viralizó la posibilidad de que el conjunto catalán pagara cerca de 80 millones de euros por el traspaso del defensor.

Alejandro Balde, quien sería suplente y no contaría plenamente para Hansi Flick, estaría valorado en unos 40 millones de euros, mientras que Hincapié costó 50 millones al Arsenal tras su salida del Bayer Leverkusen y no se marcharía por menos de 70 millones.

Piero Hincapié cerró la temporada anterior como campeón de la Premier League y la Community Shield, pero perdió protagonismo y actualmente sería suplente. Esta situación habría generado malestar en el defensor ecuatoriano, quien incluso habría solicitado su salida del Arsenal.

El sueldo que ganaría Piero Hincapié en Arsenal

Piero Hincapié estaría cobrando cerca de 6 millones de dólares por año en el Arsenal, cifra que tendrán que repetir los interesados en sacarlo del conjunto de la Premier League.

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