Se lo quitaría a Real Madrid: Tras perder con el FC Barcelona, Atlético de Madrid se quedaría con este fichaje

El DT de Atlético de Madrid ya tendría casi firmado a un fichaje muy importante para la mitad de la cancha.

El Atlético de Madrid se llevó una durísima derrota contra el FC Barcelona y se complicó en sus aspiraciones de pelear por La Liga de España. En medio de ese complicado contexto, ahora desde España avisan que el equipo de la capital iría por un fichaje y se lo quitaría a Real Madrid.

Según la información de Radio Nacional de España, el Atlético de Madrid estaría muy cerca de fichar a Martín Zubimendi de Arsenal. El volante no tiene espacio en el equipo campeón de la Premier League y viene buscando una salidas desde hace meses.

Atlético de Madrid estaría encantado de tener un jugador de sus importantes características en la mitad de la cancha. El volante es campeón del mundo, sin embargo, con Mikel Arteta ya perdió lugar y viene jugando casi nada en toda la temporada.

Se lo quitaría a Real Madrid

Por otro lado, si el Atlético de Madrid concreta ese fichaje le estaría amargando los planes a Real Madrid. Puesto que, los merengues también estaban siguiendo a Zubimendi desde hace meses y era uno de sus grandes objetivos para reforzar la mitad de la cancha.

Zubimendi sería fichado por el Atlético de Madrid. (Foto: GettyImages)

El ‘Cholo’ Simeone se volvería a quedar con uno de los fichajes más importantes del mercado, como cuando lo hizo con Julián Álvarez. Sería otro importante jugador que llegaría al club en la búsqueda de ganar campeonatos y pelear contra Real Madrid y FC Barcelona.

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Los números de Martín Zubimendi en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Zubimendi apenas ha jugado con Arsenal un total de 12 partidos, no ha marcado goles y solo dio 1 asistencia. El volante español lleva apenas en cancha casi 400′ minutos, de ahí que, esté buscando su salida.

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