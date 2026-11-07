Los millones que ganó Boca Juniors tras ser campeón de la Tabla Anual, gracias al gol de Enner Valencia.

Boca Juniors tuvo que esperar hasta el último minuto para salir campeón de la Tabla Anual, todo por gol de Enner Valencia. El delantero ecuatoriano anotó el gol agónico en el último instante y desató la alegría de millones de aficionados. Pero ese gol también aseguró varios millones para Boca.

Los millones que ganó Boca Juniors gracias a Enner Valencia

Tras este gol de último minuto, Boca Juniors se aseguró su lugar en la Copa Libertadores, por lo cual, el club ya tiene asegurado como premio económico por participar en dicho torneo más de 3 millones de dólares. Se espera que CONMEBOL aumente los premios económicos para los equipos.

No se ha confirmado el premio económico que entrega ser campeón de la Tabla Anual, pero es entrar a Copa Libertadores y un nuevo campeonato lo que más importante de este trofeo.

¡¡¡BOCA QUIERE SER CAMPEÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO!!! ¡¡GOL AGÓNICO DE ENNER VALENCIA PARA EL 1-0 DE BOCA VS. DEFENSA!!



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Ahora Boca Juniors vive el mejor momento de toda esta temporada y llega en el momento preciso para poder pelear la Copa Sudamericana. El club está en la final contra Atlético Mineiro donde se espera ver a ‘Superman’ también sumando minutos como suplente.

Las estadísticas de Enner Valencia en Boca

Ahora con la camiseta de Boca, Enner Valencia jugó un total de 17 partidos ya entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado ya un total de 6 goles y solo ha dado 2 asistencias. Suma en cancha más de 500 minutos y ahora también un campeonato.

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En síntesis: