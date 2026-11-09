Marcelo Gallardo sorprendió a todos con una convocatoria con nombres como el de Kendry Páez u Óscar Zambrano, que no vienen jugando, pero son llamados al equipo nacional. Además, el DT también tendrá disponible a figuras que no pudo disfrutar en Asia por lesiones.
El nuevo once de la Selección de Ecuador
Con el regreso de jugadores como Pacho, Hincapié y Moisés Caicedo, así sería el nuevo once de la Selección de Ecuador, para jugar los amistosos ante Costa Rica y Bolivia.
- Hernán Galíndez
- Alan Franco
- William Pacho
- Piero Hincapié
- Pervis Estupiñán
- Moisés Caicedo
- Pedro Vite
- Gonzalo Plata
- Nilson Angulo
- John Yeboah
- Kevin Rodríguez
Evidentemente, ahora la Selección de Ecuador puede formar un once mucho más fuerte de lo que tuvo en Asia, puesto que, para esa primera gira de Marcelo Gallardo, el equipo nacional perdió a jugadores como Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez por lesión.
Todos los convocados de la Selección de Ecuador. (Foto: @LaTri)
Además, el equipo nacional tiene otras variantes ya con jugadores como Jeremy Sarmiento o Keny Arroyo, que antes en el proceso de Beccacece no entraron en planes. No se descarta que Kendry Páez u Óscar Zambrano, tengan minutos en estos amistosos.
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El calendario de los partidos de la Selección de Ecuador
Así quedaron los partidos que jugará la Selección de Ecuador:
- Ecuador vs Costa Rica (13 de noviembre)
- Ecuador vs Bolivia (17 de noviembre)
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En síntesis:
- Marcelo Gallardo definió el posible once de Ecuador con figuras recuperadas de lesiones.
- 13 de noviembre jugará la Selección de Ecuador frente a Costa Rica en amistoso.
- 17 de noviembre enfrentará la Selección de Ecuador a Bolivia en su segundo amistoso.