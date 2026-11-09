Jorge Bava tiene todo listo para ser el nuevo DT de Junior y llegar con estos fichajes en 2027

Junior estaría muy interesado en concretar estos fichajes para 2027, tras la llegada de Jorge Bava.

Jorge Bava está encaminado a ser el nuevo DT de Junior para la siguiente temporada. El entrenador uruguayo se encamina a firmar con el ‘Tiburón’ y con su llegada también se darían nuevos fichajes para el club de Barranquilla pensando en el 2027.

Los fichajes de Junior que suenan con la llegada de Jorge Bava son jugadores que él conoce de Santa Fe como Harold Santiago, Ewil Murillo y Yilmar Velásquez. Pero también empiezan a sonar ya otros nombres para reforzar al club en este año.

Uno de los nombres que más revuelo está tomando en estos días es el de Darío Benedetto. El delantero argentino que juega en Barcelona SC en Ecuador habría sido ofrecido para unirse al club colombiano, sin embargo, ahora mismo es poco probable esa contratación.

Otro futbolista que también suena con fuerza para Junior y que viene siendo relacionado con el club es Carlos Cuesta. El central que está en Vasco Da Gama puede volver al fútbol colombiano y es ahí donde el equipo ‘Tiburón’ aparece como uno de los más opcionados a llevárselo.

Jorge Bava tiene todo listo para llegar a Junior. (Foto: GettyImages)

En las siguientes semanas, Jorge Bava llegaría a Junior y con esto se iniciaría un nuevo ciclo en el club campeón del fútbol colombiano. Bava vuelve también al fútbol colombiano, tras un paso sin mucha gloria por el fútbol paraguayo, Cerro Porteño, y también Nacional de Uruguay.

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Los números de Jorge Bava en su último club

El último equipo que estuvo dirigiendo Jorge Bava fue Nacional de Uruguay. En ese equipo, el entrenador alcanzó 11 victorias, 3 empates y 11 derrotas. Con esos números fue despedido en agosto y desde entonces no tenía club hasta que ahora llegó Junior.

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