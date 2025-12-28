Manchester United pondría 7 millones de dólares por figura de LigaPro

El 2025 parece que será el año en que más ecuatorianos den el salto a la Premier League y es que este domingo se conoció que el Manchester United pagará siete millones por una de las figuras de LigaPro.

Liga de Quito cotizó a Ederson Castillo en siete millones de dólares y desde la prensa local dan a conocer que los ‘red devils’ ya iniciaron contactos para contratarlo asumiendo ese precio.

El volante juvenil, quién ya debutó en el primer equipo este año, fue figura del campeonato sub 19 ganado por los ‘albos’ pese a que tiene apenas 17 años de edad.

Ederson Castillo está en carpeta no solo de los ‘red devils’ si no también del Atlético de Madrid, Anderlecht de Bélgica y del Real Madrid pero sería el United quién pague los siete millones.

Castillo también ha sido parte de las categorías juveniles de la Selección de Ecuador y es considerado el siguiente “Moisés Caicedo”. Liga de Quito espera venderlo para el 2026.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Publicidad

Publicidad

ver también La sorpresiva decisión que habría tomado Junior Sornoza para el 2026

Ederson Castillo – Liga de Quito

En resumen