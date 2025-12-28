Independiente del Valle dio una sorpresiva noticia sobre el futuro del volante ecuatoriano Junior Sornoza. El ‘tricolor’ pondría fin a su historia como jugador del campeón ecuatoriano.

El club de Sangolquí anunció que Junior Sornoza puso fin a su carrera como jugador profesional tras la temporada 2025. El ‘Zorro’ se uniría al cuerpo técnico de Joaquín Papa para el 2026.

Cuando la noticia se hizo viral y las redes estaban llenas de mensajes de elogios a la carrera del ecuatoriano, Independiente del Valle anunció que todo se trataba de una broma por el Día de los Inocentes.

Junior Sornoza seguirá jugando en Independiente del Valle por una temporada más, ya que no fue anunciado como una de las salidas del club. El volante también tuvo sondeos de parte de Barcelona SC.

Junior Sornoza sumó el sexto título vistiendo la camiseta de Independiente, entre los que destacan una Copa Sudamericana, dos LigaPro, una Copa Ecuador y una Supercopa.

El presupuesto de Independiente del Valle para 2026

Aunque se espera que IDV vuelva a ser protagonista en el mercado de fichajes de la LigaPro, se confirmó que no será por un gran gasto. El club planificó que en 2026 se tenga el mismo presupuesto que ahora en 2025, por lo cual, no se espera un fichaje millonario.

Junior Sornoza – Independiente del Valle (1)

En resumen

Junior Sornoza continuará como jugador de Independiente del Valle durante la temporada 2026.

El club aclaró que el retiro de Junior Sornoza fue una broma por el Día de los Inocentes.

Independiente del Valle mantendrá para el 2026 el mismo presupuesto financiero utilizado en 2025.

