Independiente del Valle

Independiente del Valle recibe la peor noticia y ahora ficharían a este jugador

Independiente del Valle sorprende a todos con esta noticia y vuelve al mercado de fichajes.

Por Jose Cedeño Mendoza

Independiente del Valle buscará a este jugador en el mercado de fichajes.
© Imago/ Edit BVIndependiente del Valle buscará a este jugador en el mercado de fichajes.

Este martes 3 de marzo de 2026, Independiente del Valle confirmó la durísima baja de Guido Villar. El arquero argentino se lesionó en el amistoso ante el Inter Miami, tras evitar un gol de tiro libre de Luis Suárez. El daño fue más del esperado y se confirman los peores diagnósticos.

En sus cuentas oficiales, IDV confirmó que Villar será sometido a una operación: “Guido Villar, será intervenido quirúrgicamente debido a una lesión en su rodilla durante el partido amistoso contra el Inter Miami CF. Una vez que se haya cumplido el proceso quirúrgico, se informará el tiempo de recuperación y readaptación del jugador”, dice el comunicado de IDV.

Trascendió que es un problema ligamentario y es por eso que el portero tendrá que ser operado. No obstante, no es el único problema, puesto que, el otro portero suplente, Eduardo Bores, también está lesionado y ahora IDV solo tiene a Miguel Peralta en esta posición.

Por lo cual, IDV ahora tendrá que ir al mercado de fichajes y buscar un nuevo arquero para su plantilla. No se descarta, que como en otros mercados, busquen a la interna en la LigaPro. Se le viene un semestre de muchos partidos al campeón ecuatoriano.

El comunicado de IDV sobre la lesión de Guido Villar. (Foto: @IDV_EC)

En la temporada 2025, Guido Villar fue uno de los mejores jugadores de IDV y clave para que el club fuera campeón de la LigaPro. Además, tan bueno venía siendo el nivel del arquero argentino que hizo que Moisés Ramírez, canterano y arquero de la Selección de Ecuador, sea vendido.

Los números de Guido Villar en la temporada 2025 con IDV

En la temporada 2025 con Independiente del Valle, Guido Villar jugó un total de 50 partidos entre todas las competencias con IDV. Recibió apenas 45 goles, y logró dejar su arco en 0 en 21 ocasiones. Estuvo nominado a los mejores porteros de la LigaPro.

¿Qué arqueros de LigaPro interesaron a Independiente del Valle?

En medio de todos los rumores arqueros como Pedro Ortiz y David Cabezas sonaron para reforzar a Independiente del Valle en las últimas temporadas. Sin embargo, ahora ambos porteros tienen equipo nuevo y contrato con otro club. Por lo cual, tendrán que buscar otras opciones en el mercado.

En síntesis:

  • Guido Villar será intervenido quirúrgicamente por una lesión de rodilla tras enfrentar al Inter Miami.
  • El portero de Independiente del Valle registró 21 arcos en cero en 50 partidos.
  • El club ecuatoriano solo dispone de Miguel Peralta tras las bajas de Villar y Bores, por eso buscarán un nuevo portero.
