Este martes 3 de marzo de 2026 se reveló que Vicente Sánchez y la directiva de Emelec analizan la continuidad de uno de los mejores jugadores del ‘Bombillo’ en los últimos años. El DT uruguayo ya le bajó el pulgar a varios jugadores que venían siendo titulares y ahora se repetiría esa situación.

El jugador que está siendo apuntado por una nueva salida en Emelec es Juan Pablo Ruiz Gómez. El extremo fue de lo mejor de Emelec en los últimos años, y había renovado su contrato con el club. No jugó el fin de semana, porque no fue inscrito por el club.

Sin embargo, esa no inscripción responde a que el club se está pensando su continuidad. Asimismo, Vicente Sánchez también analiza si el jugador debe seguir o no. El entrenador se ve más abierto a la posibilidad de jugar con otros jugadores como Luis Fragozo.

También está descartado que la continuidad de Ruiz Gómez tenga que ver algo con su renovación o algún sueldo elevado. El futbolistas renovó con Jorge Guzmán, y hasta ahora se mantiene entrenando con absoluta normalidad en la plantilla “eléctrica”

Juan Pablo Ruiz fue uno de los mejores jugadores de Emelec en 2025. (Foto: Imago)

La hinchada también se empieza a cuestionar por Juan Pablo Ruiz, y se espera que en las siguientes horas el club aclare qué pasa. Además, en Emelec también se recuerda a Juan Pablo Ruiz Gómez por su fallo en la Copa Ecuador, donde erró el primer penal en la tanda ante Liga de Quito.

Los números de Juan Pablo Ruiz en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Juan Pablo Ruiz ha jugado un total de 64 partidos entre todas las competencias. Marcando 5 goles y dando 3 asistencias. Lleva en cancha poco más de 4.000 minutos. En este mercado, el club se lo compró a Estudiantes de Buenos Aires.

Los otros jugadores que Vicente Sánchez “borró” de Emelec

Vicente Sánchez “borró” a otros jugadores apenas llegó a Emelec entre los que se destacan: Washington Corozo, Luis Castillo, José ‘Tin’ Angulo, Joao Quiñónez y otros. El DT cuenta con todo el apoyo de la directiva para tomar este tipo de decisiones.

