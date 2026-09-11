La indirecta de Gonzalo Plata al nuevo DT de la Selección de Ecuador

Gonzalo Plata habló tras el Independiente del Valle contra Flamengo y lanzó un mensaje que para algunos fue indirecta sobre la Selección.

Gonzalo Plata dejó una declaración que podría ser tomada como un mensaje para Marcelo Gallardo, nuevo entrenador de la Selección de Ecuador. El extremo habló sobre las dificultades que representa jugar en Quito y reconoció que ya no está acostumbrado a las condiciones de la capital.

“La altura pega fuerte. Yo ya no estoy acostumbrado a jugar en estas condiciones. Todo se vuelve más difícil”, manifestó Plata después de su reciente partido con la Tricolor.

Las declaraciones del futbolista abren un tema que Gallardo deberá analizar durante su ciclo. Ecuador ha utilizado históricamente a Quito como su sede principal, aprovechando los más de 2.800 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Sin embargo, la situación también puede representar una dificultad para jugadores que desarrollan gran parte de su carrera en el exterior. Plata, por ejemplo, lleva varios años jugando fuera de Ecuador y reconoció que regresar a estas condiciones supone un desafío físico.

De hecho, medios e hinchas ya han debatido si Ecuador debería continuar jugando en Quito o trasladar sus partidos a Guayaquil. La discusión parte de una pregunta recurrente: si buena parte de la plantilla ya juega en el exterior, se debe seguir en la capital o afianzarse en Guayaquil.

Los partidos en los que la Selección de Ecuador jugó en Guayaquil

En las Eliminatorias al 2026, la Selección de Ecuador jugó en Guayaquil contra Bolivia, en plena Eliminatoria y contra Brasil y Argentina ya clasificados, para aprovechar la taquilla.

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Selección de Ecuador vs. Argentina en Guayaquil

En resumen