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Michael Estrada dejaría Liga de Quito por nuevo club tras críticas de Tiago Nunes

Tiago Nunes lo criticó y ahora Michael Estrada dejaría Liga de Quito por un nuevo club para este mismo 2026.

Michael Estrada dejaría Liga de Quito por nuevo club tras críticas de Tiago Nunes
Michael Estrada dejaría Liga de Quito por nuevo club tras críticas de Tiago Nunes

Liga de Quito vive otro tenso momento entre Tiago Nunes y Michael Estrada luego de que el DT brasileño revelara que el ecuatoriano no juega por “comportamiento”. El delantero no estaría conforme y volvería a presionar una salida con varios clubes interesados.

Sporting Cristal de Perú sería el equipo con la oferta más alta para llevarse a Michael Estrada. El delantero estaría cotizado en más de 1 millón de dólares, con aún una temporada más de contrato.

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En LigaPro también tuvo sondeos de Emelec, Barcelona e Independiente del Valle en distintos momentos. Antes del Mundial había información de que Estrada presionó para irse a Emelec.

En medio de esto, Estrada retomó la titularidad y los minutos en el equipo, sin embargo parece que hubo otro cruce con el entrenador y otra vez el delantero queda relegado.

Meses atrás la prensa local había dado a conocer que el malestar de Estrada se debía a que consideraba que debía tener más minutos ante el mal momento de Jeison Medina y Deyverson.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Michael Estrada – Liga de Quito, lleva dos años y medio en el club.

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Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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