Michael Estrada dejaría Liga de Quito por nuevo club tras críticas de Tiago Nunes

Tiago Nunes lo criticó y ahora Michael Estrada dejaría Liga de Quito por un nuevo club para este mismo 2026.

Liga de Quito vive otro tenso momento entre Tiago Nunes y Michael Estrada luego de que el DT brasileño revelara que el ecuatoriano no juega por “comportamiento”. El delantero no estaría conforme y volvería a presionar una salida con varios clubes interesados.

Sporting Cristal de Perú sería el equipo con la oferta más alta para llevarse a Michael Estrada. El delantero estaría cotizado en más de 1 millón de dólares, con aún una temporada más de contrato.

En LigaPro también tuvo sondeos de Emelec, Barcelona e Independiente del Valle en distintos momentos. Antes del Mundial había información de que Estrada presionó para irse a Emelec.

En medio de esto, Estrada retomó la titularidad y los minutos en el equipo, sin embargo parece que hubo otro cruce con el entrenador y otra vez el delantero queda relegado.

Meses atrás la prensa local había dado a conocer que el malestar de Estrada se debía a que consideraba que debía tener más minutos ante el mal momento de Jeison Medina y Deyverson.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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