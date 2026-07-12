El entrenador de renombre que habría sido descartado para la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador tiene pendiente la contratación de su nuevo entrenador para las siguientes Eliminatorias. La ‘Tri’ no renovó a Sebastián Beccacece y aunque no han trascendido los nombres que están en lista, uno ya fue descartado oficialmente.
En charlas con Ecuavisa, Francisco Egas, presidente de la FEF descartó públicamente a Marcelo Gallardo. El directivo confirmó que el argentino fue opción antes de la llegada de Beccacece.
“Hablamos con él antes de la llegada de Sebastián, nos agradeció el interés pero tenía la intención de quedarse en Argentina por un tema personal, hoy no hemos hablado con él”, dijo señalando que no es una de las opciones.
Marcelo Gallardo tiene la ventaja de estar como agente libre, por lo que podría llegar gratis a la Selección de Ecuador. De la larga lista de entrenadores, el ex River Plate es de los más destacados.
El plazo está fijado y la Selección de Ecuador quiere a su nuevo entrenador para el inicio de las Eliminatorias CONMEBOL al Mundial 2030. Otros nombres sonados son Marcelo Bielsa y Thomas Christiansen.
¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?
Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.
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Marcelo Gallardo – River Plate
En resumen
- La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) habría descartado a un entrenador de renombre internacional para asumir la dirección técnica de la Selección de Ecuador.
- La búsqueda del sucesor de Sebastián Beccacece continúa activa tras su salida posterior a la Copa del Mundo 2026, lo que obliga a la dirigencia a evaluar otras opciones en el mercado.
- Esta decisión genera debate entre los aficionados tricolores, quienes esperan con ansias el anuncio de un timonel con la jerarquía necesaria para liderar el nuevo proceso deportivo.