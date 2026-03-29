Alarma en Liga de Quito: El contundente mensaje de Michael Estrada en redes sociales

Una de las ausencias que tuvo Liga de Quito en su amistoso contra Universitario fue la de Michael Estrada. El delantero ecuatoriano sigue sin reaparecer en la U y ahora tuvo un enigmático gesto en redes sociales.

Michael Estrada quitó su foto de perfil de Instagram y dejó su Bio sin mencionar a Liga de Quito. Más de uno interpretó esto como un mensaje de que la salida del jugador está cerca.

Esto se da en medio de rumores de una supuesta discusión entre Tiago Nunes y el delantero. Estrada lleva más de un mes sin tener minutos en el equipo.

Oficialmente la versión que dio la directiva en medios fue que Michael Estrada se encontraba recuperándose de una lesión muscular y que pronto se sumaría a los trabajos.

Liga de Quito contrató a Jeison Medina y a Deyverson como alternativas en ataque. En el comienzo del año fue Estrada el que arrancó como titular en el once.

Mientras siguen los rumores de una posible salida, medios ponen a Emelec e Independiente del Valle como posibles interesados aunque solo quedan horas para el cierre del mercado.

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Michael Estrada cumple su tercera temporada en Liga de Quito. Foto: Getty.

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Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

En resumen

Michael Estrada borró su foto de perfil y mención a Liga de Quito en Instagram.

borró su foto de perfil y mención a en Instagram. El delantero lleva más de un mes sin jugar por una supuesta lesión muscular.

por una supuesta lesión muscular. Emelec e Independiente del Valle surgen como posibles interesados antes del cierre del mercado.

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