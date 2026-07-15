Liga de Quito dejó ir a Jeison Medina y puede sacar a Michael Estrada, y ahora los 'albos' están cerca de tener nuevo delantero extranjero.

Liga de Quito tendrá variantes en su plantilla para el siguiente semestre, y es que ante la salida de Jeison Medina y la posible venta de Michael Estrada, los ‘albos’ fueron por un nuevo delantero. El club está cerca de tener nuevo refuerzo extranjero.

Según el periodista Roberto Omar Machado, Alln Wlk está cerca de ser el nuevo delantero de Liga de Quito. El paraguayo de 23 años está por firmar con Liga y tener nueva experiencia extranjera.

Allan Wlk tuvo su debut en el Olimpia de su país y estuvo en planes de volver tras su gran temporada en Recoleta FC. Ahí anotó 13 goles en 18 partidos siendo uno de los goleadores.

El jugador también ha sido seleccionado de su país en categorías inferiores con la albirroja y es considerado una de las promesas de su país, sin embargo los hinchas piden nombres más consolidados.

Otro nombre que suena para Liga aunque en calidad de rumor es Luis Amarilla e incluso Enner Valencia, aunque este último cerraría su carrera jugando en el extranjero.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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