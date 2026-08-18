La Selección de Ecuador tiene como plan B a Luis Zubeldía pero al DT argentino lo contactó un grande de América.

La Selección de Ecuador aún no cierra a su nuevo entrenador, la prioridad sigue siendo Marcelo Gallardo pero el panorama no se define. Y ahora trasciende que Luis Zubeldía también podría firmar por un grande de América mientras la ‘Tri’ demora.

Medios uruguayos hicieron eco que desde Nacional de Uruguay contactó a Zubeldía para conocer condiciones. El ‘Bolso’ busca entrenador tras un primer semestre irregular.

Luis Zubeldía también habría sido contactado por la Selección de Ecuador antes de que lo de Gallardo tomara una dimensión como posibilidad real. Zubeldía se encuentra libre tras ser despedido de Fluminense.

Nacional de Uruguay tiene en planes a varios entrenadores además de Zubeldía, mientras tanto el argentino está a la espera de ofertas para ver dónde continúa su carrera.

Al mismo tiempo hinchas de Talleres de Argentina y Botafogo de Brasil lo quieren como alternativa también. Su salario en Fluminense era cerca de 2.4 millones de dólares.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Luis Zubeldía fue campeón del Cariocao con Fluminense. Foto: Getty.

En resumen