Los clubes que van por el fichaje de Miguel Parrales ¿y Emelec?

Miguel Parrales no seguirá en Barcelona SC y mientras Emelec lo quiere, hay tres interesados más por el delantero.

No tuvo un buen semestre en Barcelona y tampoco un 2025 positivo, aún así el delantero ecuatoriano Miguel Parrales sigue estando en planes de varios equipos del fútbol local. Emelec sería uno de los interesados en el manabita pero tendría competencia.

El Nacional, Macará y Guayaquil City son los tres equipos de Ecuador que pelean a Parrales junto a Emelec. En el caso de quiteños y guayaquileños, Parrales ya estuvo en sus planteles con resultados positivos.

Macará tendría también motivos para aspirar al fichaje del delantero, los ambateños aseguraron su continuidad en la Copa Sudamericana lo que representa torneo internacional para Parrales.

Emelec superaría la oferta en lo económico, aunque no es la única alternativa que tienen para reforzar la delantera. Ahora será Christian Nasuti, ratificado como DT de los guayaquileños quién decida el fichaje.

En caso de que se de su salida, Miguel Parrales habrá cerrado su etapa de amarillo con 40 partidos jugados y apenas 4 goles, todos anotados en el 2025. Este año no ha anotado en 19 partidos disputados.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Miguel Parrales – Guayaquil City

En resumen