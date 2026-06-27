Miguel Parrales sorprendió a todos y acabó dejando Barcelona SC, mientras los hinchas están pendientes de la Copa del Mundo.

Este sábado 27 de junio de 2026 se confirmó que Miguel Parrales ya no es nuevo jugador de Barcelona SC. El delantero ecuatoriano tuvo un muy mal primer semestre con los amarillos y un mal paso desde su llegada en 2025 y se confirmó su salida.

En esta jornada se confirmó que Miguel Parrales estaba entrenando con Orense y ahora se quedará en este equipo para el segundo semestre. Con esta decisión, se sentenció su salida del equipo amarillo para el siguiente semestre. Otro jugador que deja el club.

Fue muy malo el primer semestre de Barcelona SC y de los jugadores, pero en el caso de Miguel Parrales fue una continuación de lo malo que venía siendo todo 2025. El delantero nunca tuvo oportunidades reales de ser titular, y por eso no tuvo minutos ni muchos goles en el año.

Ahora Parrales decide volver al equipo donde mejor rendimiento se la visto. Incluso, cuando jugó para Orense, el nombre de Parrales era uno de los discutidos para llegar a la Selección de Ecuador como un nuevo delantero del equipo nacional.

Parrales se marchó de Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Es la tercera salida confirmada en Barcelona SC para este segundo semestre. Los otros dos jugadores que se marcharon del club son Luca Sosa y Jandry Gómez, ambos jugadores también continuarán su carrera en el extranjero en el siguiente semestre.

Publicidad

Los números de Miguel Parrales en Barcelona SC

Con Barcelona SC, ha jugado un total de 41 partidos, entre todas las competencias. Apenas marcó 4 goles y dio 3 asistencias. El delantero nunca terminó de convencer a los aficionados en este paso y es en el segundo grande donde le va mal, tras su paso por Liga de Quito.

Encuesta¿Miguel Parrales merecía más oportunidad en Barcelona SC? ¿Miguel Parrales merecía más oportunidad en Barcelona SC? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: