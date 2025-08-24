Es tendencia:
El delantero que será ‘sacrificado’ por Beccacece para que Miguel Parrales sea convocado

Miguel Parrales sería una de las sorpresas en la convocatoria de la Selección de Ecuador y Sebastián Beccacece ya sabe a qué delantero dejará afuera de la lista.

Por Gustavo Dávila

El delantero que será 'sacrificado' por Beccacece para que Miguel Parrales sea convocado. Foto: IMAGO.
A poco más de dos semanas para conocerse la lista de convocados de la Selección de Ecuador para el cierre de Eliminatorias se conoce que una de las novedades sería Miguel Parrales. El delantero de Barcelona está considerado pero esto significa que Sebastián Beccacece dejaría afuera a uno de los recurrentes.

Kevin Rodríguez no sería tomado en cuenta para estos dos partidos en el caso que Parrales finalmente sea llamado. El DT de Ecuador aún confía en Enner Valencia y tampoco puede ser indiferente al buen momento de Leonardo Campana en la MLS.

Enner Valencia lleva cinco meses sin anotar a nivel de clubes mientras que Kevin Rodríguez apenas lleva un tanto, sin embargo la jerarquía de Valencia lo sigue manteniendo en la lista.

La hipotética convocatoria de Parrales sobre Rodríguez no significa un cambio de puesto, solo que en la nómina Beccacece suele llevar a tres delanteros. Para el Mundial siguen siendo estos tres las primeras opciones.

Los posibles convocados de la Selección de Ecuador al Mundial 2026 hasta ahora

Hasta ahora Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Minda, Nilson Angulo, Leonardo Campana, Enner Valencia, Kevin Rodríguez serían los convocados a Ecuador.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas el próximo mes de septiembre, cuando enfrente primero a Paraguay como visitante, y después a Argentina en condición de local.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
