Sorpresa: Jugador dejaría Barcelona para ser nuevo refuerzo de Emelec

Uno de los descartes de Barcelona sorpresviamente sería nuevo refuerzo de Emelec para el segundo semestre del año.

Barcelona y Emelec tuvieron un primer semestre bastante irregular en este 2026 y ambos ya buscan fichajes. Lo sorpresivo es que uno de los descartes amarillos iría al cuadro azul.

Según reportes de prensa, Miguel Parrales es uno de los opcionados que maneja la directiva de Emelec para la delantera. La delantera de Emelec ya tiene a José Neris y Luca Klimowicz como fichajes, aunque el primero también se desempeña de extremo.

Miguel Parrales cumple su segunda temporada en Barcelona, sin embargo no ha podido repetir ni de cerca los números que registró en Guayaquil City. Para César Farías, es prioridad sumar un nuevo delantero que acompañe a Benedetto.

No sería el único delantero que salga de los amarillos, ya que Sergio Núñez ni si quiera ha sido convocado en los últimos partidos y su salida es la más clara de los extranjeros.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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En resumen