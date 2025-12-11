Miller Bolaños regresó a Emelec y solo necesito 5 palabras para emocionar a la hinchada

Este jueves 11 de diciembre de 2025 desde Emelec se había anunciado una rueda de prensa en la que se esperaba todo tipo de resolución por parte del club. Sin embargo, nadie esperaba que el club termine anunciando a un nuevo jugador y regreso de una leyenda como es Miller Bolaños.

El ‘Killer’ regresó a Emelec y se acabaron todos los rumores sobre donde podría jugar en el 2026. Finalmente, el jugador apareció en la rueda de prensa y posó junto al presidente del club, Jorge Guzmán. Bolaños también tuvo unas palabras que terminaron emocionando a todos los hinchas.

“No soy mucho de prometer, creo que ya todos conocen mi trabajo. Voy a dar todo por estos colores, por esta camisa. Voy a dar todo de mí, sobre todo por esta hinchada, que se merece que el club esté peleando la LigaPro y los torneos internacionales”, comentó el ‘Killer’.

Bolaños llega a Emelec como parte de un acuerdo de una deuda que existe entre el jugador y el club, con esto se pretende pagar el saldo restante y que el futbolista ayude al club en la cancha. En esta temporada, el jugador ecuatoriano estuvo jugando en la Serie B con Guayaquil City.

En las próximas horas se revelarán detalles del acuerdo económico entre el jugador y el club, y también empezará la “otra novela”. La de inscribir al futbolista en el mes de enero, ya que el ‘Bombillo’ tiene varios castigos en FIFA que imposibilitan nuevos fichajes.

Los números de Miller Bolaños en esta temporada

En esta temporada, en la Serie B, Miller Bolaños llegó a jugar un total de 31 partidos entre todas las competencias. Marcó 13 goles y terminó dando 11 asistencias. Fue clave para que el City ascienda y también casi elimina a Emelec en la Copa Ecuador.

