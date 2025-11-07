Moisés Caicedo apostó por Liga de Quito y reveló qué perdió tras la eliminación contra Palmeiras

Uno de los ecuatorianos en el exterior que estuvo pendiente del partido de Liga de Quito contra Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores fue Moisés Caicedo. El volante del Chelsea apostó contra uno de sus compañeros y reveló qué perdió.

En charlas con ESPN, Moisés Caicedo contó que apostó con Andrey Santos a que Liga pasaba a la final. “Aposté una cena con Andrey Santos, no pude ver el partido por que era muy tarde, así que cuando me desperté y vi el 4-0, no me lo podía creer fue algo que me sorprendió… Ahora tengo que pagar la cena”, dijo.

Liga de Quito dejó pasar una ventaja de 3 goles y quedó fuera tras perder 4-0 en el Allianz Parque de Brasil. El gigante ‘Verdao’ jugará la final de América contra Flamengo en Lima el 29 de noviembre.

Moisés Caicedo es abiertamente hincha de Liga de Quito y en más de una ocasión declaró que le gustaría retirarse en el club ‘albo’, aunque también guarda mucho cariño para Independiente del Valle.

Moisés Caicedo Liga de Quito 2025.

¿Qué canal pasará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 se verá por la pantalla de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo se disputará el próximo sábado 29 de noviembre de 2025. La final se disputará en el estadio Monumental en Lima, Perú.