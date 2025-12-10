En medio de una terrible crisis: Otro jugador se fue gratis de Emelec

La crisis que vive Emelec de a poco “desintegra” mucho más al club, que no deja de perder jugadores. Primero se fue Christian Cueva, luego Alexander González y ahora se reveló que otro jugador salió del plantel, por la gran deuda que mantiene el club con él.

De acuerdo a la revelación de Javier Klimowicz en Tiempo Extra en Radio Diblu se reveló que Alfonso Barco ya dejó Emelec. El jugador peruano decidió rescindir su contrato después de que se confirmara que el club no le ha pagado su salario en los últimos meses.

El jugador peruano, y el resto de sus compañeros, ya se pueden declarar en libertad y dejar Emelec porque el club azul les debe más de 3 meses de salario, y por reglamento FIFA se pueden marchar del ‘Bombillo’. Se esperan más salidas en los siguientes meses.

El momento económico de Emelec es lapidario, al punto de que también se confirmó que varios patrocinadores detuvieron su inversión en el club para 2026, congelando así fondos de entre 2 y 3 millones de dólares. Varios socios están pidiendo elecciones.

Alfonso Barco se iría de Emelec. (Foto: Imago)

No se descarta que Barco termine regresando a Ecuador en las próximas semanas, ya que el peruano dejó sensaciones que gustan a otros equipos en la LigaPro. El peruano incluso llegó a ser considerado por la Selección de Perú en su estancia en Emelec.

Publicidad

Publicidad

Los números de Alfonso Barco en Emelec

ver también Todo el mundo habla de eso: El increíble gesto de Liga de Quito para Independiente del Valle

En esta temporada, con la camiseta de Emelec, Alfonso Barco ha jugado un total de 25 partidos entre todas las competencias. El peruano marcó 2 goles y estuvo en cancha poco más de 1.500 minutos. Reclamaba al ‘Bombillo’ pagos atrasados de hasta 5 meses.

¿Puede Alfonso Barco demandar a Emelec?

Sí, Alfonso Barco podría demandar a Emelec para la próxima temporada. Salvo que el club y el jugador hayan llegado a un acuerdo que les permita evitar esta sanción en FIFA; y haya existido una rescisión de contrato de mutuo acuerdo entre ambas partes.

Encuesta¿Ves a Alfonso Barco volviendo a la LigaPro? ¿Ves a Alfonso Barco volviendo a la LigaPro? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: