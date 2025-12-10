Es tendencia:
Gonzalo Plata ganó otro título con Flamengo y ahora podría regresar a Europa

Gonzalo Plata sumó tres títulos con Flamengo en poco más de una semana y ahora lo podrían fichar otra vez desde Europa.

Por Gustavo Dávila

Gonzalo Plata ganó su tercer título con Flamengo en menos de diez días y ahora hay novedades de su futuro para la siguiente temporada. El extremo ecuatoriano tiene varias opciones para volver a Europa.

Medios brasileños han hecho eco del interés y llamados de clubes de España, Inglaterra e Italia por Gonzalo Plata. La cláusula de salida del ecuatoriano está fijada en 25 millones de euros.

No se han revelado los clubes en concreto pero los rumores apuntan a clubes como Villarreal de España, West Ham United de Inglaterra, Valencia, Torino de Italia entre otros.

Flamengo y Plata tienen un contrato a largo plazo pero sus constantes polémicas e indisciplinas hacen que el club brasileño se plantee venderlo pese a la importancia que tiene para Filipe Luis.

Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada

En todo lo que va de temporada con Flamengo, Gonzalo Plata ha jugado un total de 49 partidos entre todas las competencias. El jugador ha marcado 5 goles y ha dado 9 asistencias. Lleva en cancha un poco más de 2.900 minutos, que pudieron ser más, pero no fueron por sus expulsiones y lesiones.

Gonzalo Plata – Flamengo

El tiempo de contrato de Gonzalo Plata con Flamengo

Sin duda la salida de Gonzalo Plata, en caso de darse, sería prematura ya que el ‘tricolor’ tiene contrato vigente hasta el 2029 y sin los episodios recientes no habría motivo para querer venderlo.

En resumen

  • La cláusula de salida de Gonzalo Plata del Flamengo está fijada en 25 millones de euros.
  • Hay interés de clubes de España, Inglaterra e Italia en fichar al extremo Plata para la próxima temporada.
  • El ecuatoriano Gonzalo Plata ha marcado 5 goles y dado 9 asistencias en 49 partidos con Flamengo.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
