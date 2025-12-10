Beccacece revela cómo su consejo fue clave para mejorar a William Pacho

William Pacho es uno de los mejores defensas del mundo en la actualidad y un jugador clave para PSG. El ecuatoriano también ha destacado en los últimos meses por los goles que ha empezado a convertir. Sebastián Beccacece reveló que ha tenido una importante influencia en este crecimiento.

En una entrevista para Telemundo, Sebastián Beccacece confesó cómo con su consejo ayudaron a William Pacho a ser “importante” también a nivel ofensivo, donde ahora empezó a marcar goles. El central lleva ya dos tantos en la Champions League y es figura en la Selección de Ecuador.

“Con William hablábamos en un entrenamiento. ‘Fijate que vos sos un jugador que a nosotros nos aporta una tranquilidad y armonía’, una seguridad, es como una balanza. Le decíamos que la pelota parada, si él podía ir con la misma convicción que defiendes para atacar“, empezó Beccacece.

“Ese mensaje más lo que él hace en su club, a él le generó un antes y un después. Porque a veces se piensa que a esos jugadores que están en la élite no se los puede mejorar, o no se le pude proponer algo. Pero él es tan humilde, que el solo mensaje que tuvimos, y ya hizo dos goles en los juegos con París y con nosotros tuvo una chance ante Nueva Zelanda“, reveló el DT.

“Una palabra a veces puede cambiar el chip de una manera terrible. A veces decimos no tenemos tiempo, pero también es saber que se quiere mejorar, o que se quiere agregar a los jugadores”, agregó Sebastián Beccacece en su diálogo con Telemundo

Las estadísticas de William Pacho en esta temporada

Esta es la primera vez en su carrera que William Pacho puede celebrar goles, el central nunca antes había podido marcar, hasta este año, casualmente en dos tiros de esquina. En lo que va de año ha jugado 22 partidos marcando 2 goles en más de 1.700 minutos.

El valor de mercado de William Pacho

Actualmente, tras una gran temporada, William Pacho tiene un valor de mercado de 65 millones de euros. Siendo de los jugadores más caros de toda Europa. El ecuatoriano también renovará su contrato en breve con el PSG para pasar a tener un mejor sueldo y un acuerdo hasta 2030.

