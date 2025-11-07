Es tendencia:
Piero Hincapié recibió la oferta de otro grande de Europa

Piero Hincapié empieza a ganarse su lugar en el Arsenal de Inglaterra sin embargo revelan que otro grande de Europa lo tenía hecho.

Por Gustavo Dávila

Piero Hincapié se va afianzando en el Arsenal de Inglaterra, el central ecuatoriano ya lleva dos titularidades y es un cambio fijo para Arteta, sin embargo esto pudo cambiar. Desde Europa señalan que el ex Bayer Leverkusen estuvo muy cerca de otro grande.

El periodista Ryan Taylor señala que Piero Hincapié tenía todo acordado para ser nuevo jugador del Atlético de Madrid. El club español contactó a Hincapié y llegó a un acuerdo con el club y el jugador en el cierre del mercado.

Todo cambió gracias a Andrea Berta, el empresario italiano que hoy es director deportivo del Arsenal. El directivo pidió al club que inviertan más en fichajes cuando el equipo daba por cerrado sus contrataciones.

Para lograr el fichaje del ecuatoriano, Berta gestionó la salida de Zinchenko y con los millones del traspaso convenció al Arsenal para pagar los 52 millones de euros que pidió el Bayer Leverkusen por Hincapié.

Otros equipos como Liverpool, Manchester United, Chelsea, Bayern Múnich sonaron como posibles destinos para Hincapié. Se espera que el ecuatoriano tenga aún más minutos en estos partidos.

El contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié tiene con Arsenal un contrato hasta finales de la temporada 2026. El ecuatoriano está a préstamo, sin embargo, hay una obligación de compra que puede ser activada por Bayer Leverkusen, si es que el club inglés no quiere, lo cual vuelve “obligatoria” esa opción.

¡Viajaron a verlo! Chelsea va por un tercer jugador ecuatoriano

Piero Hincapié lleva 5 partidos jugados con Arsenal.

En resumen

  • Piero Hincapié estuvo “muy cerca” de ser nuevo jugador del Atlético de Madrid.
  • Andrea Berta, director deportivo del Arsenal, gestionó la salida de Zinchenko para el fichaje.
  • El Arsenal pagó 52 millones de euros al Bayer Leverkusen por Piero Hincapié.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

