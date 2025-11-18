Newcastle nuevamente vuelve a estar muy interesado en el fichaje de un jugador ecuatoriano para la siguiente temporada de la Premier League. En esta ocasión, el jugador que interesa a ‘Las Urracas’ es un titular de la Selección de Ecuador por el que deberían pagar más de 40 millones.

De acuerdo, a la revelación de Mercado Fútbol, el jugador ecuatoriano que se metió en planes de Newcastle es Joel Ordóñez. El central de Brujas gusta a toda Europa, pero ahora se suma un equipo al cual no lo limita el poder financiero y pagaría por el ecuatoriano.

Joel Ordóñez ya estuvo cerca de salir de Brujas en este mercado de fichajes, sin embargo, el central tricolor no se fue porque el club belga no lo quiso dejar salir aunque le ponían los 40 millones que pedía. Ahora Newcastle podría pagar incluso un poco más para tenerlo rápido.

No se descarta que Newcastle haga un esfuerzo por Joel Ordóñez en el mercado de enero. El equipo ha empezado muy mal la Premier League, por la defensa que tiene, y ahora mismo en lugar de estar peleando en los primeros lugares, está peleando por no descender.

Joel Ordóñez interesa a Newcastle. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, no se ve fácil que Brujas decida vender a Joel Ordóñez en enero, ya que el club de Bélgica apenas lo renovó y buscaría que al menos el ecuatoriano se quede hasta el Mundial 2026. Jugando ese torneo su valor evidentemente subiría en el mercado.

Otro equipo que también está muy interesado en el fichaje de Joel Ordóñez es Inter de Milán. El equipo de la Serie A también ya ha preguntado por el central y estaría dispuesto a entrar en una disputa con los otros dos equipos para tener al central en enero.

Las estadísticas de Joel Ordóñez en esta temporada

Joel Ordóñez en esta temporada ya ha jugado un total de 15 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha estado en cancha más de 1100 minutos. Pudo marcar 1 gol. No ha sumado más partidos, porque al inicio de temporada estaba apartado porque se quería ir.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Actualmente, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 28 millones de acuerdo a la información de Transfermark. Sin embargo, el jugador ecuatoriano podría llegar a un gigante de Europa si pagan más de 40 millones por su fichaje en el siguiente mercado.

En síntesis