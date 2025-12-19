Las dos figuras europeas que descartó Inter Miami para acompañar a Messi en el 2026

Mientras el portero de Canadá Dayne St.Clair se acerca al Inter Miami, por Las Garzas ya se descartó a dos figuras para acompañar a Lionel Messi en 2026. Fabrizio Romano niega los rumores alrededor de la posibilidad de que el campeón de la MLS sume a delanteros de peso en el próximo mercado. Recordemos que Luis Suárez y su renovación ya son oficiales.

“Además de Timo Werner, Robert Lewandowski tampoco forma parte de la lista de candidatos del Inter Miami para nuevos fichajes en 2026 a pesar de las recientes especulaciones. Lewandowski solo está centrado en la actual temporada en el Barcelona, ​​antes de decidir su futuro en 2026”, comentaba el periodista especializado en mercado alrededor de nombres que han sido acercados como nunca al club de La Florida.

El delantero alemán del RB Leipzig fue el primero en ser entendido como posible reemplazo de Luis Suárez en una ciudad de Miami donde finalmente el uruguayo seguirá siendo pieza vital del proyecto. En cuanto al segundo se refiere, lentamente su nombre fue relacionado con la plantilla de Javier Mascherano, aunque el único club que ha dado pasos al frente en materia de movimientos oficiales no es otro que Chicago Fire. Se han reservado estos el derecho de tanteo del polaco.

Que nadie dude que en la cabeza de Lewandowski aparece USA. En el 2021 reconoció que su carrera apunta a dicho destino. Termina contrato en 2026 sin que en Barcelona muevan ficha hasta la fecha. Eso sí, Fabrizio Romano descarta Miami: “Antes de la pandemia del coronavirus, la idea de la MLS estaba firmemente en mi cabeza. Pero de alguna manera cambié de opinión después…¿Arabia Saudita? Ahora ni siquiera pienso en eso. Estoy súper feliz en Barcelona, en el equipo, en la ciudad, con mi familia. Como persona soy feliz”.

Werner y Lewandowski no jugarán en Inter Miami de Messi: GETTY

En medio de todo este revuelo de rumores, Inter Miami sí ha hecho oficial diferentes medidas. Se van Fafa Picault, William Yarbrough, Marcelo Weigandt y Ryan Sailor. Los Rodrigo De Paul y Ian Fray seguirán en La Florida, mientras que con Tadeo Allende será buscado como compra en medio de duras negociaciones con Celta de Vigo. Recordemos que hasta la fecha y sumando a Luis Suárez, jugadores como: Noah Allen, Tomás Avilés, Israel Boatwright, Yannick Bright, Maximiliano Falcón, Ian Fray, Tyler Hall, Gonzalo Luján, Lionel Messi, Santiago Morales, David Ruiz, Mateo Silvetti, Telasco Segovia y Óscar Ustari ya tienen su ficha asegurada en el campeón de la MLS.

Datos claves

Inter Miami ha descartado oficialmente los fichajes de Robert Lewandowski y Timo Werner para 2026; la renovación de Luis Suárez por un año más cerró la puerta a la llegada de un nuevo “9” de élite en este mercado.

ha descartado oficialmente los fichajes de y para 2026; la renovación de por un año más cerró la puerta a la llegada de un nuevo “9” de élite en este mercado. El club avanza en la contratación de Dayne St. Clair (Minnesota United), actual Portero del Año de la MLS , quien llegaría como agente libre para ocupar la vacante dejada por Drake Callender tras su salida al Charlotte FC.+1

(Minnesota United), actual , quien llegaría como agente libre para ocupar la vacante dejada por Drake Callender tras su salida al Charlotte FC.+1 La directiva ha definido las bajas de Marcelo Weigandt, Fafà Picault, William Yarbrough y Ryan Sailor, mientras mantiene negociaciones con el Celta de Vigo para comprar la ficha de Tadeo Allende tras su exitosa cesión.

