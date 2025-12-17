Achraf Hakimi no votó a Ousmane Dembélé para el FIFA The Best y desató la polémica en PSG

Este martes 16 de diciembre, en una ceremonia que se desarrolló en la ciudad de Doha, Qatar, se entregaron los The Best de la FIFA, el reconocimiento con el que la entidad que regula el fútbol a nivel mundial busca, desde el año 2016, diferenciarse del Balón de Oro, galardón que otorga la revista France Football desde 1956.

De igual manera, para el premio principal ambos terminaron coincidiendo, puesto que el ganador fue Ousmane Dembélé, la clave del París Saint-Germain para quedarse con la Ligue 1, la Copa de Francia, el Trofeo de Campeones de Francia, la Supercopa de Europa y, sobre todo, la UEFA Champions League (además también obtuvo un subcampeonato en el Mundial de Clubes).

No obstante, la diferencia más marcada entre el Balón de Oro y el The Best es la conformación del jurado. Mientras que la estatuilla de France Football la otorga la elección de 100 periodistas, en el de la FIFA sectorizan al comité que determina al ganador en cuatro sectores: los 211 capitanes de las selecciones afiliadas a la FIFA, los 211 entrenadores de las mismas selecciones, 211 periodistas de los países en cuestión y los usuarios registrados en FIFA.com.

Y después de unas horas de haberse develado los ganadores, el organismo que encabeza Gianni Infantino filtra los votos de los protagonistas. Entre ellos, Achraf Hakimi, capitán del combinado nacional de Marruecos, quien quedó expuesto al evidenciarse que no se inclinó hacia su compañero Ousmane Dembélé, sino para el lado de su amigo Kylian Mbappé.

Tal situación, en cierto punto, generó asombro en los medios de comunicación de Francia, puesto que se esperaba que todo París Saint-Germain hiciera lo posible por añadir un lauro más a lo que viene siendo el mejor momento de la historia de la institución. De igual modo, es sabida la gran relación que el defensa y el actual delantero del Real Madrid forjaron durante los años que compartieron plantel en el conjunto de la capital francesa.

Los votos de Didier Deschamps para el Mejor Jugador del FIFA The Best

Por su parte, Didier Deschamps, seleccionador de Francia, también debió afrontar la difícil tarea de elegir entre dos de sus dirigidos. Y en su caso, se volcó hacia el lado de Ousmane Dembélé. De todas formas, el segundo lugar de su podio sí lo ocupó Kylian Mbappé, mientras que en el tercer escalón colocó, casualmente, a Achraf Hakimi.

En síntesis

Achraf Hakimi votó a Kylian Mbappé en lugar de a su compañero Dembélé.

Ousmane Dembélé ganó el premio The Best tras conquistar la Champions League.

La ceremonia de la FIFA se celebró el 16 de diciembre en Doha.