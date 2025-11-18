¿Por culpa de Beccacece? Esta selección europea ignoró a Ecuador para jugar contra Colombia

Ecuador ya está en el Mundial y a falta del sorteo en diciembre, ‘La Tri’ sabe que tendrá que enfrentar a equipos europeos. Por lo cual, en el mes de marzo, en la última fecha FIFA previo al Mundial de 2026, ‘La Tri’ busca rivales UEFA. No obstante, ahora el equipo tricolor fue ignorado.

Diferentes informes revelaban que la Selección de Ecuador estaba en conversaciones con el equipo de Croacia para jugar un partido amistoso. Sin embargo, ahora se confirmó que el equipo de Luka Modrić prefirió jugar contra Colombia antes que con ‘La Tri’.

Croacia eligió a un equipo que está más arriba en el ranking, pese a que Ecuador terminó en segundo lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias, por lo cual, ‘La Tri’ tendrá que jugar con otro equipo para estos partidos para prepararse para el Mundial 2026.

Se ha especulado que Ecuador podría enfrentar a selecciones como Bélgica o Inglaterra. No obstante, todos estos amistosos se confirmarían después del sorteo del Mundial 2026. Todas las selecciones, ya con un fixture claro, buscarán cerrar los amistosos.

‘La Tri’ se ha convertido en un equipo muy atractivo, sin embargo, es cierto que pudo llegar en un mejor ranking para jugar estos amistosos y así también ser un equipo sumamente llamativo para las potencias. No obstante, lleva 3 empates seguidos que lo tienen lejos de mejores lugares.

¿Cuál será el bombo de Ecuador en el sorteo del Mundial 2026?

La Selección de Ecuador se ubica en el puesto 23 del ranking FIFA y por eso se llegará a ubicar en el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026. Los representantes de CONMEBOL también terminaron segundos en las Eliminatorias, solo superados por la Selección de Argentina.

