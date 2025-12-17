La MLS va por Lewandowski: la franquicia que se reserva su fichaje para ser rival de Messi

No solo Inter Miami mueve ficha en la MLS. Diferentes franquicias del campeonato norteamericano ya trabajan en la conformación de sus respectivas plantillas para intentar quitarle el título del año 2026 a Lionel Andrés Messi. Uno de sus principales rivales en los Estados Unidos de Norteamérica da el primer paso oficial para intentar fichar al delantero de Barcelona Robert Lewandowski. Chicago Fire mueve ficha.

Por Diario AS en España se apunta que la franquicia se ha reservado los derechos de tanteo sobre el actual delantero del Barcelona. Un movimiento vital para intentar quedarse con cualquier futbolista del continente europeo en los Estados Unidos de Norteamérica. Al tratarse de un torneo conjunto y dónde se pretende igualar las condiciones de mercado de todos los participantes, este paso en los despachos les permitirá negociar con Lewandowski antes que cualquier otra entidad del certamen. Robert termina contrato en 2026.

No es gratuito que Chicago Fire sea el primero en mover ficha por Robert Lewandowski. Venían buscando desde hace varios meses la llegada de una estrella global. Incluso fueron uno de los primeros en intentar negociar con tanto Thomas Müller como Kevin De Bruyne antes de que Vancouver y Nápoles aparecieran en su futuro. El polaco jamás ha negado que la idea de pasarse a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica es algo que aparece en su hoja de ruta. ¿Arabia Saudita? En segundo plano.

“Antes de la pandemia del coronavirus, la idea de la MLS estaba firmemente en mi cabeza. Pero de alguna manera cambié de opinión después…¿Arabia Saudita? Ahora ni siquiera pienso en eso. Estoy súper feliz en Barcelona, en el equipo, en la ciudad, con mi familia. Como persona soy feliz”, comentaba meses atrás un Lewandowski que a partir del 1 de enero del año 2026 tendrá posibilidad de abandonar el club de manera gratuita. A pesar de contar ya con más de 37 años en sus piernas, se espera que no le falten ofertas.

Chicago pone una figura para contrareestar a Messi: GETTY

Las informaciones de los movimientos en los despachos de la MLS coinciden con diferentes notas que en Barcelona apuntan a Julián Alvarez como el deseo de Joan Laporta para reemplazar a Lewandowski. Se habla de un conjunto culé más que interesado en el argentino e igualmente de una operación que ni mucho menos se irá a menos de 100 millones de euros. Todo pensando con que coincida con el final de las obras del Camp Nou dentro de algunos cursos. USA se mueve para quitarle el título a Messi.

Y en Barcelona siguen pidiendo el regreso de Messi

Está caliente el proceso electoral del club. Marc Ciria, creador de la candidatura Moviment 42, presentó diferentes claves de su candidatura a lo largo de las últimas horas y pese al paso del tiempo, señaló como vital volver a contar con el argentino en el organigrama del club. Cuestiones tanto económicas como deportivas se unen para entender sus deseos.

“Ya dijimos en 2021 que era el mejor puente generacional a nivel deportivo y un motor económico. Necesitamos a Leo Messi y haremos lo que haga falta para que vuelva”, comentaba un Marc Ciria que junto a Víctor Font y Joan Laporta, ya piensa en las elecciones del 2026.

