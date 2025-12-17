Javier Rabanal pidió a titular de Barcelona como primer fichaje de Universitario

Javier Rabanal es nuevo entrenador de Universitario de Deportes y en su llegada a Perú lo primero que solicitó fue una de las figuras de LigaPro. Lo curioso es que no es un jugador de Independiente del Valle, si no uno de Barcelona.

Según el periodista Gustavo Peralta, Universitario intensificó contactos con Octavio Rivero. El delantero uruguayo estaría abierto a salir del club tras los problemas con la directiva y los meses impagos.

Es la segunda vez en el año que Universitario va por el uruguayo y ahora podrían ficharlo tras los problemas en Barcelona. La economía del club ‘torero’ también está requiriendo de una buena venta.

Serían 3 millones de dólares lo que Rivero dejaría a Barcelona, la negociación entre clubes es necesaria ya que tiene contrato vigente hasta la temporada 2027. El ex Nacional y Santos públicamente declaró querer quedarse.

No es el único club del exterior que lo busca, este mismo jueves trascendió que el Olimpia de Paraguay de ‘Vitamina’ Sánchez también lo tiene en planes y están dispuestos a pagarlo.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Octavio Rivero – Barcelona

