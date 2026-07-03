Se pudrió todo: Revelan los grupos que se armaron dentro del camerino de Ecuador en el Mundial

La Selección de Ecuador habría tenido problemas internos en el Mundial 2026, revelaron grupos a favor y en contra de Sebastián Beccacece.

Pasan los días de la eliminación de la Selección de Ecuador del Mundial 2026 y siguen informando de detalles de la interna. Este viernes dieron a conocer que, presuntamente, había problemas internos en el camerino debido a Sebastián Beccacece.

Según el periodista Jimmy Jairala, quién cita haber hablado con fuentes internas, en la Selección de Ecuador había grupos en contra de Beccacece y otros a favor del DT argentino.

El comunicador no solo da esta información si no que da el detalle de los jugadores que estaban en cada ‘bando’. Jairala asegura que Gonzalo Plata, Yaimar Medina, Enner Valencia, Moisés Caicedo, Kendry Páez y Jackson Porozo eran el grupo a favor de Beccacece.

En el grupo que estaba molesto con el entrenador habían varios pesos pesados de la ‘Tri’. Piero Hincapié, William Pacho, Joel Ordóñez, Pervis Estupiñán, Jhojan Julio, John Mercado, Jeremy Arévalo, Jeremy Sarmiento y Félix Torres serían los que querían la salida del DT.

En el ‘bando’ neutral estaban: Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Alan Franco, John Yeboah quiénes solo remaban a favor del éxito deportivo del equipo en el Mundial sin tintes personales.

Datos revelados desde el interior de la selección ecuatoriana, y expuestos en Un Café con JJJ, apuntan a la presunta existencia de grupos dentro de La Tri, una situación que habría afectado el ambiente interno del equipo.



Las revelaciones vuelven a poner sobre la mesa las… pic.twitter.com/pXouUnHz3c — Un Café con JJ (@UnCafeConJJ) July 3, 2026

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.

En resumen