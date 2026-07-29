La Selección de Ecuador definió a sus primeros amistosos en fecha FIFA

Además de trabajar para llegar con un nuevo entrenador, la Selección de Ecuador venía buscando a sus rivales para los amistosos de septiembre por la primera fecha FIFA post Mundial 2026.
El Canal del Fútbol señala que los rivales de Ecuador en septiembre y octubre serán la selección de Japón y la Selección de Corea del Sur. La sede está por definir pero se cree que será en Estados Unidos nuevamente.
Así Ecuador enfrentará a dos selecciones asiáticas que estuvieron entre las 48 participantes del Mundial, aunque se hablaba de que los rivales serían España o Italia.
Este anuncio generó algo de decepción en los hinchas porque se hablaba de que la Selección de Ecuador iba a enfrentar a un rival UEFA o alguna potencia del pasado Mundial 2026.
Mientras tanto, la FEF espera cerrar en máximo dos semanas a quién sería su nuevo entrenador, con un aumento salarial de cerca de 3 millones de dólares al año para cerrar a los nuevos candidatos.
¿Cuándo se juegan los amistosos de la fecha FIFA de septiembre?
La fecha FIFA de septiembre de 2026 se jugará del 21 de septiembre al 6 de octubre. Según el Calendario Internacional de Partidos de la FIFA, este periodo se amplió a 16 días al fusionarse los antiguos parones de septiembre y octubre.
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