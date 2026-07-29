La Selección de Ecuador definió a sus primeros amistosos en fecha FIFA

La Selección de Ecuador ya tiene rivales casi confirmados para sus primeros amistosos en la fecha FIFA de septiembre post Mundial.

Además de trabajar para llegar con un nuevo entrenador, la Selección de Ecuador venía buscando a sus rivales para los amistosos de septiembre por la primera fecha FIFA post Mundial 2026.

El Canal del Fútbol señala que los rivales de Ecuador en septiembre y octubre serán la selección de Japón y la Selección de Corea del Sur. La sede está por definir pero se cree que será en Estados Unidos nuevamente.

Así Ecuador enfrentará a dos selecciones asiáticas que estuvieron entre las 48 participantes del Mundial, aunque se hablaba de que los rivales serían España o Italia.

Este anuncio generó algo de decepción en los hinchas porque se hablaba de que la Selección de Ecuador iba a enfrentar a un rival UEFA o alguna potencia del pasado Mundial 2026.

Mientras tanto, la FEF espera cerrar en máximo dos semanas a quién sería su nuevo entrenador, con un aumento salarial de cerca de 3 millones de dólares al año para cerrar a los nuevos candidatos.

¿Cuándo se juegan los amistosos de la fecha FIFA de septiembre?

La fecha FIFA de septiembre de 2026 se jugará del 21 de septiembre al 6 de octubre. Según el Calendario Internacional de Partidos de la FIFA, este periodo se amplió a 16 días al fusionarse los antiguos parones de septiembre y octubre.

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