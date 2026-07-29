¡OFICIAL! La FIFA tomó medidas disciplinarias contra Argentina y sus jugadores por las polémicas en el Mundial 2026

Las medidas disciplinarias que la FIFA confirmó contra los jugadores de Argentina después del Mundial 2026.

Varias polémicas englobaron a la Selección de Argentina en el final del Mundial 2026, como la bandera de Las Malvinas y las peleas contra jugadores españoles una vez que se definió el campeonato. Ahora la FIFA confirmó que medidas tomó contra la AFA y los jugadores.

Mediante un comunicado oficial, la Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó las siguientes medidas contra AFA y sus jugadores: “La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por posibles incumplimientos del artículo 13, apartado 2, letra c) (servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva), del artículo 14, apartado 5 (conducta inadecuada), del artículo 15 (Discriminación y agresiones racistas) y del artículo 17 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA”, se revela en el comunicado.

Por otro lado, se confirma la investigación contra jugadores como Leandro Paredes y Nahuel Molina por sus actitudes en la final de la Copa del Mundo ante España, donde ambos jugadores terminaron casi a los golpes contra jugadores españoles.

“Por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra i), del Código Disciplinario de la FIFA (agresión)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (dos cargos, uno consumado y otro en intento) y Leandro Paredes (tres cargos), así como contra el miembro del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala (un cargo)”, dice el comunicado de la FIFA.

Los jugadores Argentinos mostraron una bandera de Las Malvinas. (Foto: GettyImages)

Además, también se abrió otros cargos disciplinarios a otros jugadores como Gavi y Thiago Almada por sus incidentes en la final del Mundial 2026. “Asimismo, se han iniciado procedimientos disciplinarios —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra b), del Código Disciplinario de la FIFA (conducta antideportiva)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (un cargo) y Thiago Almada (un cargo), así como contra el jugador español Pablo Martín Páez Gavira (un cargo)”, agrega la FIFA.

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¿Qué sanciones puede recibir Argentina y sus jugadores?

La FIFA avisa que cada protagonista tendrá la oportunidad de exponer su postura ante estas investigaciones y posteriormente se emitirá una resolución. En caso de haber sanción para los jugadores esta sería disciplinaria (perdida de partidos) y también económica, al igual que para la AFA.

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