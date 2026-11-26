Guillermo Sanguinetti es el entrenador más buscado de la LigaPro, tras meterse en planes de Emelec y también de América de Cali en Colombia. Su futuro es una duda para todos, pero desde Macará avisaban que ya todo estaba listo. Ahora pues el mismo DT confirma otra información.
En medio de todos los rumores salió a hablar Guillermo Sanguinetti. El DT conversó con La Red para confirmar que su intención es la de seguir en Ecuador y Macará tiene la prioridad. Sin embargo, ahora mismo no es tan seguro que el DT siga en el club por sus propias palabras.
“Compartimos la idea deportiva para el 2027 con la directiva. Ya han hablado con mi representante, supuestamente, estamos cerca, pero aún no hemos arreglado... Mi idea es seguir en Ecuador. No tengo apuro por poner una fecha”, comentó el entrenador.
Aunque el arreglo con Macará está cerca la realidad es que Sanguinetti y el club todavía no firman nada y en el fútbol ya se ha demostrado que mientras no haya un acuerdo firmado, no hay nada. De ahí que, en estos últimos días se intensifiquen los rumores con el DT.
Guillermo Sanguinetti todavía no firma con Macará. (Foto: GettyImages)
El ‘Topo’ viene de una campaña histórica en la LigaPro, puesto que, logró sacar a Macará subcampeón del torneo, y es el puesto más importante en la historia del club. Entonces, Sanguinetti empieza a sonar para diferentes equipos del continente.
El contrato de Guillermo Sanguinetti en Macará
Sanguinetti tiene contrato con Macará hasta final de temporada. El entrenador en este año ha dirigido ya un total de 48 encuentros, con 25 victorias, 12 empates y 11 derrotas. En el hexagonal de campeonato su equipo fue el mejor de todos los participantes.
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En síntesis:
- Guillermo Sanguinetti confirmó que aún no firma renovación con Macará para la temporada 2027.
- Emelec y América de Cali siguen al entrenador uruguayo que prioriza continuar en Ecuador.
- 48 encuentros dirigidos, 25 victorias, 12 empates y 11 derrotas suma Sanguinetti en Macará.