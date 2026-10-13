Este jugador regresaría a la Selección de Ecuador para el mes de noviembre. Es una noticia que alegra a Marcelo Gallardo.

La Selección de Ecuador tiene dos bajas claras para los amistosos del mes de noviembre, Piero Hincapié y Joel Ordóñez no jugarían en ‘La Tri’ en estos últimos amistosos del año. Pero ahora también se confirma un importante regreso que puede cambiar la mano para el ‘Muñeco’.

El jugador que regresa para jugar en el mes de noviembre es Moisés Caicedo. El volante de Chelsea se recuperó de su lesión. El mismo Xabi Alonso reveló que el futbolista ya está “listo” para las cargas que se le vienen y podrá jugar con Ecuador en la fecha FIFA.

Si no pasa nada extraño, el volante ecuatoriano volverá para estos amistosos y esto ya supone una gran noticia para Marcelo Gallardo. Con Moisés Caicedo en la mitad de la cancha, se mejora el rendimiento del equipo nacional y el DT puede probar otras tácticas.

La temporada no comenzó nada bien para un Moisés Caicedo que se lesionó en el primer partido de la temporada. Desde entonces, el ecuatoriano tuvo una larga recuperación al punto de que incluso se perdió la fecha FIFA de septiembre y octubre con ‘La Tri’.

Moisés Caicedo ya se recuperó en Chelsea. (Foto: GettyImages)

El jugador de la Selección de Ecuador vuelve en un momento clave de la temporada para su club, pero también para ‘La Tri’. El volante tricolor debe ayudar a que el equipo de Gallardo obtenga su primera victoria, tras 3 derrotas consecutivas.

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¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador y contra qué rivales?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de noviembre contra dos rivales que aún no se confirman. Lo más probable, es que sean Costa Rica y Honduras como se ha informado. Se pretende que estos partidos se jueguen en Estados Unidos.

En síntesis: