¡Última hora! Independiente del Valle le quita un fichaje a Emelec para la temporada 2027

Este martes 13 de octubre de 2026 se confirmó que Independiente del Valle firmó a un jugador pensando en la temporada 2027. El mismo futbolista se había convertido en uno de los grandes objetivos de Emelec para la siguiente temporada.
Emelec se había puesto como objetivo el fichaje de Gustavo Cortez para la temporada 2027. El lateral ya había pasado por las filas del ‘Bombillo’ y siempre se buscó su regreso. Pertenecía a Independiente del Valle, y tras un buen año renovó en el club.
Independiente del Valle confirmó que renueva al jugador por más tiempo, aunque no aclararon los años. El equipo ‘Rayado’ se hace con el jugador para las siguientes temporadas y también se anota para una venta importante, porque es un perfil que llama la atención en el extranjero.
Los ‘Rayados’ siguen manteniendo una plantilla de gran nivel para la siguiente temporada, puesto que, ahora mismo ya apuntan a pelear por el trofeo de 2027, después de que sea casi una realidad que van a ganar la LigaPro de esta temporada.
Independiente del Valle renovó a Gustavo Cortez. (Foto: Captura de pantalla)
Emelec tendrá que seguir buscando en el mercado a un nuevo lateral, pensando en la temporada 2027. De momento, se especula que el ‘Bombillo’ ya se habría hecho con el fichaje de Gregori Anangonó para la siguiente temporada, aunque todavía no hay nada confirmado.
Los números de Gustavo Cortez en esta temporada
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En esta temporada con Independiente del Valle, Gustavo Cortez ha jugado un total de 16 partidos, sumando en cancha más de 1.300 minutos. Solo ha dado 1 asistencia, pero IDV apuesta por él para los siguientes años.
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En síntesis:
- Independiente del Valle renovó a Gustavo Cortez, objetivo del mercado de Emelec.
- Gustavo Cortez registró una asistencia en 16 partidos jugados durante esta temporada.
- Emelec buscaría fichar a Gregori Anangonó tras perder la opción de Cortez.