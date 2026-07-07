Óscar Zambrano fue suspendido por dopaje, se perdió el Mundial 2026, y ahora estaría muy cerca de la Premier League

El jugador ecuatoriano está a nada de dar un salto a jugar en un equipo de la Premier League y recuperar su mejor nivel.

Óscar Zambrano protagonizó una lamentable suspensión hace pocos años, cuando fue encontrado culpable de dopaje. En ese momento, el volante ecuatoriano estaba en el Hull City y le tocó parar. Ahora estaba en Eslovenia, pero podría volver a Inglaterra a la Premier League.

De acuerdo a las últimas informaciones, Óscar Zambrano podría regresar a jugar en el Hull City. El equipo inglés ascendió a la Premier League en esta temporada y quieren que el volante llegue a reforzar su mitad de la cancha. Por lo cual, las siguientes horas acabarán siendo claves.

Ya Zambrano está dentro de la multipropiedad del Hull City, puesto que, el Maribor (donde juega actualmente) comparte acciones con el equipo inglés. De ahí que, en las siguientes semanas este fichaje y cambios de equipos podría hacerse realidad.

Zambrano estuvo sancionado por 16 meses desde finales de 2024 y eso le acabó costando al jugador, puesto que, le quitó ritmo y regularidad pensando en la Copa del Mundo. El volante no fue tomado en cuenta por Beccacece y se perdió este Mundial.

Óscar Zambrano podría volver a la Premier League. (Foto: GettyImages)

Óscar Zambrano es uno de los proyectos más importantes del fútbol ecuatoriano para la mitad de la cancha, cuando jugaba con regularidad se metió en la convocatoria de la Selección de Ecuador. Un salto a la Premier League podría ser clave para su carrera.

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Los números de Óscar Zambrano en esta temporada

Con el Maribor alcanzó a jugar 7 partidos entre todas las competencias, donde marcó 2 goles. Además, el volante ecuatoriano pudo ser llamado por Beccacece, pero las lesiones le jugaron en contra. Ahora ya está mejor desde lo físico para intentar destacar en la Premier.

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