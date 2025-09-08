El mercado del fútbol ecuatoriano se vio sorprendido después de que Óscar Zambrano terminara firmando un nuevo contrato con un equipo de Eslovenia sobre las horas de cierre. El volante ecuatoriano podría volver a Inglaterra muy pronto en un movimiento que asombra a todos.

El volante ecuatoriano terminó firmando un contrato hasta 2029 con el NK Maribor de Eslovenia. Fue un movimiento que nadie vio venir, ya que el volante ecuatoriano siempre sonó para clubes de la Premier League, e incluso se hablaba de la posibilidad de seguir en Liga de Quito.

Ahora firmó con el NK Maribor, pero este equipo de Eslovenia resulta que comparte dueño con Hull City. Por lo cual, se especula que Zambrano podría jugar para finales de año en Eslovenia, tomar nivel y regularidad, y posiblemente mudarse a Inglaterra.

Se especula que el Maribor lo preste a Zambrano en enero para Hull City y el ecuatoriano termine volviendo a Inglaterra. El volante solo podrá jugar de nuevo desde el mes de noviembre, cuando termine de cumplir su castigo por la sanción de doping positivo.

Óscar Zambrano podría volver a Inglaterra en 2026. (Foto: GettyImages)

Desde Liga de Quito no se han dado detalles de la operación ni cuánto dinero recibió el club por este movimiento de mercado. No obstante, sería una operación superior a los 2 millones de dólares, ya que ahora no hay préstamo por el tricolor sino una venta.

¿Cuándo puede volver a jugar Óscar Zambrano?

Óscar Zambrano fue suspendido de todas las competiciones hasta el 3 de noviembre de 2025. Después de esa fecha, el volante ecuatoriano ya podría empezar a jugar en Eslovenia y quizás acordar su salida para llegar al Hull City en enero.

El valor de mercado de Óscar Zambrano

El volante ecuatoriano, según Transfermark, tiene un valor de mercado de 2.5 millones de dólares. No obstante, la sanción FIFA y estar más de 1 año sin jugar por el doping positivo, hizo que la negociación por el jugador de Liga de Quito siempre fuera a la baja.

