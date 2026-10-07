Marcelo Gallardo lo convocó y ahora este jugador de la Selección de Ecuador puede llegar a Europa

Este miércoles 7 octubre de 2026 se reveló que uno de los jugadores convocados por Gallardo a la Selección de Ecuador ahora puede dar el gran salto a Europa en los próximos meses. Beccacece no le había dado la confianza, pero el llamado del ‘Muñeco’ sería clave.

Keny Arroyo es el jugador ecuatoriano que viene sonando muy fuerte para llegar a Europa. Viene teniendo un gran presente en Cruzeiro y todo eso intervino para que el jugador llegue a la Selección de Ecuador. Tras su buena fecha FIFA, ahora el jugador suena para llegar a Europa.

Los equipos interesados en Keny Arroyo serían clubes de Portugal y hasta de Turquía, donde el futbolista ya estuvo jugando hace pocos meses. Por lo cual, ‘Cheché’ podría dejar Brasil para volver a probar suerte en Europa, ahora ya más maduro.

En la fecha FIFA con la Selección de Ecuador, Keny Arroyo fue de los jugadores más regulares y casi marca en varias ocasiones. Se convirtió en una alternativa muy peligrosa en ataque y se mostró como un jugador que puede pelear el puesto.

Keny Arroyo fue titular en Ecuador. (Foto: GettyImages)

Se espera que Arroyo pueda volver a la Selección de Ecuador en el mes de noviembre y siga demostrando y ganándose un lugar con el primer equipo de Ecuador. El joven volante/delantero no fue al Mundial 2026 por una decisión de Beccacece.

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Las estadísticas de Keny Arroyo en esta temporada

En toda la temporada con Cruzeiro, Keny Arroyo ha jugado ya un total de 44 partidos entre todas las competencias. Marcó 8 goles y dio 5 asistencias. Sumando en cancha poco más de 2.000 minutos y siendo uno de los más regulares.

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