Ponen a Ecuador como la sede de la Copa América 2028 ¿seremos locales?

La presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino y el presidente CONMEBOL, Alejandro Domínguez en el país levantó rumores sobre la posibilidad de que Ecuador sea sede de la Copa América 2028. Desde la FEF hablaron al respecto del rumor que rápidamente se viralizó.

Francisco Egas, presidente de la FEF, descartó que Ecuador sea sede del torneo continental a corto plazo: “Siempre estamos abiertos a este tipo de proyectos, hay que estar conscientes de que hoy la Copa América no es lo mismo que hace treinta y pico de años cuando por última vez la organizamos…”

“La Copa América ha crecido muchísimo y las demandas de infraestructura y logística son muy grandes. Nosotros siempre estamos abiertos, pero por ahora hay que decir que el país tiene que trabajar muchísimo para poder albergar un torneo de esos”, complementó descartando la posibilidad.

La Copa América 2028 tiene como fuertes posibilidades a ser desarrollada en Brasil o en Estados Unidos, este país viene de recibir el Mundial de Clubes 2025, y será sede del Mundial 2026.

Para ser sede de la Copa América, la CONMEBOL tiene en cuenta no solo la alternabilidad de países sino también infraestructura de los escenarios deportivos, capacidad de hoteles y facilidad de llegada vía áerea y terrestre.

Autoridades FIFA – CONMEBOL con el presidente Daniel Noboa.

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En resumen