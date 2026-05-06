La petición de la Selección Colombia que podría adelantar la salida de James del Minnesota United antes de terminar su contrato.

El ciclo de James Rodríguez en el Minnesota United va camino a terminar sin ningún brillo. El colombiano no pudo rendir en este semestre como se esperaba por cuestiones de salud y por falta de ritmo. Ahora, a poco del Mundial 2026 revelan que ya solo le quedaría una semana con el club.

Desde el Minnesota United confirmaron que recibieron una solicitud de la Selección Colombia para que James Rodríguez se una a la concentración del equipo con miras al Mundial 2026. Dicha concentración empezaría desde el próximo 15 de mayo.

Por lo cual, en caso de aceptar la propuesta de que James se vaya con la Selección, al colombiano ya solo le quedaría una semana con el club de la MLS, como adelanta el periodista Andy Greder. El colombiano tendría como prioridad unirse a la concentración de ‘La Sele’.

Entonces su ciclo va camino a terminarse, porque James tiene contrato hasta finales de junio de este año. Por lo cual, si se va con la Selección y ya se queda listo para el Mundial 2026, el futbolista terminaría su contrato jugando la Copa del Mundo.

Lorenzo dirigirá su primer Mundial y tiene gran confianza en James. (Foto: GettyImages)

Ya el pasado fin de semana, James Rodríguez se perdió el partido del Minnesota por un control médico preparado. No se dieron más detalles sobre el estado físico del jugador, pero este domingo, 10 de mayo de 2026, juegan contra Austin en la MLS y podría ser la despedida de James.

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Los números de James Rodríguez jugando en el Minnesota

En todo este semestre, desde su llegada en febrero, James Rodríguez apenas ha jugado un total de 6 partidos, en los cuales solo fue titular en 1. El 10 de la Selección Colombia no ha marcado goles ni ha dado asistencias, en casi 200 minutos.

El valor de mercado de James

Ahora a James le queda un valor de mercado de 2 millones de euros, de acuerdo al análisis de Transfermarkt. Si el colombiano termina su contrato con el Minnesota podrá negociar como “agente libre” con cualquier otro equipo ya sea de la MLS o Colombia.

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En síntesis:

El contrato de James Rodríguez con Minnesota United finaliza a finales de junio de 2026 .

con Minnesota United finaliza a finales de . James Rodríguez registra 6 partidos jugados, 1 titularidad y 0 goles en este semestre.

jugados, 1 titularidad y en este semestre. La concentración de la Selección Colombia para el Mundial inicia el 15 de mayo.